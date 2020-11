Edilizia: Patuanelli, è il momento di un testo unico per tutti i bonus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sull’edilizia "è il momento di parlare di un testo unico di tutti i bonus attraverso legge delega". Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, audito in Commissione parlamentare di vigilanza sull’anagrafe tributaria sull’applicazione delle misure per la riqualificazione energetica e sismica previste per il rilancio dell’edilizia dal decreto legge 19 maggio 2020, n. 34. "Abbiamo un proliferare delle tipologie di bonus. Credo che avere un testo unico che non faccia riferimento ad aliquote ma che possa schedulare le tipologie di intervento negli ambiti oggettivi e soggettivi per semplificare questo percorso, sia il modo più opportuno per rafforzarlo", ha spiegato Patuanelli. (Rin)