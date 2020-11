Taiwan: presidente Tsai, nuova flotta di sottomarini contribuirà a difesa sovranità nazionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I sottomarini sono attrezzature importanti per lo sviluppo delle capacità di guerra asimmetrica della Marina di Taiwan e per dissuadere le navi nemiche dal circondare Taiwan", ha aggiunto la presidente. Il governo degli Stati Uniti nel 2018 ha dato il via libera alla partecipazione dei produttori statunitensi al programma, una mossa ampiamente considerata come un aiuto a Taiwan per la sicurezza dei componenti principali, sebbene non sia chiaro quali società statunitensi siano coinvolte. La Csbc Corporation Taiwan – una società sostenuta dallo stato, precedentemente nota come China Shipbuilding Corporation, che produce navi per uso civile e militare a Taiwan – ha dichiarato che consegnerà il primo degli otto sottomarini pianificati nel 2025, dando un forte impulso al piano di modernizzazione militare e di autosufficienza di Tsai. Il presidente della società, Cheng Wen-lung, ha dichiarato di aver affrontato sfide importanti, tra cui difficoltà nell'acquisizione di componenti e "forze esterne che ostacolano lo sviluppo di questo programma". (Cip)