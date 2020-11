Libia: deputato, ci sono le condizioni per unificare il parlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I membri del parlamento libico si incontreranno oggi, martedì, in una sessione ufficiale a Tangeri, in Marocco, per discutere dell'unificazione tra Tobruk e Tripoli e per riattivare il ruolo e i compiti dell'istituzione legislativa in preparazione della fase successiva in modo da spingere il processo di accordo politico. Ieri sera i deputati libici presenti a Tangeri hanno anticipato la sessione formale con riunioni consultive collaterali in cui hanno discusso i modi per porre fine alla divisione e unificare il parlamento, stabilendo una tabella di marcia per la fase successiva. Saleh Afhaima, membro del parlamento e uno dei partecipanti a questo incontro di unificazione, ha confermato, in una dichiarazione ad "Al Arabiya", che 103 deputati sono arrivati a Tangeri per partecipare alla sessione di negoziazione, aspettandosi che altri ne arrivino oggi, martedì, riferendo che l'ottimismo ha prevalso negli incontri collaterali tra i rappresentanti. (Lit)