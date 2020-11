Decreto Rilancio, Patuanelli: "Il governo intende estendere il superbonus"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'intenzione del governo è quella "di estendere la misura del superbonus, la cui portata è sotto gli occhi di tutti, mettendo in sicurezza il patrimonio immobiliare dal punto di vista sismico ed energetico". Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, audito in Commissione parlamentare di vigilanza sull’anagrafe tributaria sull’applicazione delle misure per la riqualificazione energetica e sismica previste per il rilancio dell’edilizia dal decreto Rilancio. "E’ importante - ha spiegato il ministro - dare una prospettiva temporale più ampia. Ovvero tutto il 2021 per l'ecobonus, fino ai primi mesi del 2022 per la riqualificazione sismica". "Bisogna considerare - ha aggiunto il ministro - l’esigenza di estendere la misura con l’esigenza di bilancio dello Stato"."Dal 27 ottobre il portale Enea riceve le istanze sul superbonus e ad oggi ci sono 5.176 registrati. Al 18 novembre abbiamo 193 interventi presentati e autorizzati con una ammissione a detrazione di circa 14,7 milioni di euro e quindi con credito per circa 16,2 milioni" ha aggiunto. "Sono numeri ancora molto piccoli perché stiamo parlando di 20 giorni", ha aggiunto il ministro.Sull’edilizia "è il momento di parlare di un testo unico di tutti i bonus attraverso legge delega" ha proseguito. "Abbiamo un proliferare delle tipologie di bonus. Credo che avere un testo unico che non faccia riferimento ad aliquote ma che possa schedulare le tipologie di intervento negli ambiti oggettivi e soggettivi per semplificare questo percorso, sia il modo più opportuno per rafforzarlo", ha concluso il ministro.(Rin)