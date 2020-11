Imprese: Enel, investimenti per 190 miliardi di euro nel periodo 2021-2030

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Gruppo prevede di mobilitare investimenti per 190 miliardi di euro nel periodo 2021-2030, promuovendo la decarbonizzazione, l’elettrificazione dei consumi e le piattaforme per creare valore condiviso e sostenibile per tutti gli stakeholder e redditività di medio e lungo periodo. È quanto prevede la società nella sua Vision 2030, presentata oggi insieme al Piano strategico del Gruppo. La posizione di leadership del Gruppo Enel nel settore e i suoi progressi verso una completa digitalizzazione, prosegue la relativa nota, consentono l’adozione di due modelli di business: quello tradizionale (Ownership), in cui le piattaforme digitali sono promotrici del business a sostegno della redditività degli investimenti, e il modello Stewardship, che catalizza investimenti di terzi in collaborazione con Enel, o nell’ambito di piattaforme generatrici di business. Il Gruppo prevede di investire direttamente circa 160 miliardi di euro, di cui oltre 150 miliardi di euro mediante il modello di business di Ownership e circa 10 miliardi di euro attraverso il modello di business di Stewardship, mobilitando al contempo ulteriori 30 miliardi di euro circa provenienti da terzi. Direttamente nel Piano strategico, il Gruppo prevede di investire direttamente circa 40 miliardi di euro, di cui circa 38 tramite il modello di business di Ownership e circa due tramite il modello di business di Stewardship, mobilitando al contempo 8 miliardi di euro provenienti da terzi. (Com)