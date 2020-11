Indonesia-Usa: Washington investirà 2 miliardi di dollari nel fondo sovrano indonesiano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giacarta punta sul nuovo fondo sovrano per raccogliere 15 miliardi di dollari tramite l’emissione di prodotti finanziari dedicati all’industria, e contribuire così ad aumentare l’accesso della prima economia del Sud-est asiatico al capitale globale. Lo ha dichiarato il ministro delle Finanze di quel paese, Mulyani Indrawati. L’operazione è stata delineata durante un incontro dei ministri economici del governo indonesiano lo scorso 13 novembre, e punta ad attrarre investitori internazionali con differenti propensioni al rischio ed esigenze di tempistiche e ritorno degli investimenti. “Metteremo a disposizione flessibilità di investimento in differenti portafogli”, ha dichiarato il ministro, che ha citato l’elettricità, la rete autostradale e la sanità come esempi di settori nei quali sarà possibile investire tramite il fondo sovrano. Mulyani ha aggiunto che i fondi industriali opereranno nell’ambito di un “master fund” che potrà essere a sua volta oggetto di investimenti. Il ministro coordinatore per gli affari marittimi e gli investimenti, Luhut Pandjaitan, ha visitato Stati Uniti e Giappone lo scorso fine settimana per promuovere il fondo alle società di private equity. Luhut presenterà il fondo, battezzato “Autorità di investimento dell’Indonesia”, anche con funzionari della Banca mondiale e del Fondo monetario internazionale. (segue) (Fim)