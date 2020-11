Indonesia-Usa: Washington investirà 2 miliardi di dollari nel fondo sovrano indonesiano (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Indonesia è scivolata in recessione per la prima volta da due decenni a questa parte, per effetto della pandemia di coronavirus. Il prodotto interno lordo del paese ha subito una contrazione del 3,49 per cento annuo nel terzo trimestre 2020, secondo i dati ufficiali pubblicati dal governo indonesiano lo scorso 5 novembre. Nel secondo trimestre il pil indonesiano aveva già subito una contrazione del 5,32 per cento annuo, e l’ultimo dato segna dunque l’ingresso del paese in una fase di recessione tecnica, come non accadeva da due decenni a questa parte. L’Indonesia non scivolava in recessione dalla crisi finanziaria asiatica di fine anni Novanta, quando il paese aveva registrato cinque trimestri consecutivi di decrescita, dal primo trimestre del 1998 al primo trimestre del 1999, secondo i dati dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico. La contrazione del pil tra i mesi di luglio e settembre è stata superiore alle attese degli economisti, che prevedevano in media un calo del 3 per cento. L’Indonesia contava inizialmente su una ripresa economica nel terzo trimestre, ma ha dovuto rivedere le proprie previsioni al ribasso a causa della nuova accelerazione della crisi pandemica globale. L’Indonesia è il paese più colpito dalla pandemia nel Sud-est asiatico, con 421.731 casi di contagio segnalati dall’inizio dell’emergenza – un quarto dei quali nella sola Giacarta – e 14.259 decessi. (segue) (Fim)