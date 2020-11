Giappone: l’ex premier Abe rischia conseguenze legali per le spese in eventi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le indagini hanno avuto origine da una denuncia presentata lo scorso maggio a carico di Abe, il suo segretario e il suo manager. La causa legale è promossa da avvocati e accademici, che accusano l’ex primo ministro di aver violato la legge, non dichiarando di aver fatto uso di soldi pubblici per colmare la differenza tra i costi degli eventi e i contributi versati dai partecipanti. La cifra di circa 8 milioni di yen contestata dai procuratori sarebbe stata spesa dall’ufficio del primo ministro a partire dal 2015, per una serie di cene di gala presso due alberghi della capitale il cui costo complessivo sarebbe stato di 20 milioni di yen. (Git)