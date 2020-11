Corea del Sud: coronavirus, sanzioni a funzionari pubblici che non praticano distanziamento (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità sanitarie della Corea del Sud hanno confermato oltre 300 nuovi casi di coronavirus nell’arco delle ultime 24 ore, ai livelli massimi dallo scorso agosto, quando il paese aveva dovuto fare i conti con una serie di grandi focolai a Seul. L’ultimo bilancio giornaliero è di 349 contagi, che portano il totale dall’inizio della crisi a 31.353, secondo i dati forniti dall’Agenzia coreana per il controllo e la prevenzione delle malattie. Le autorità di Seul hanno già decretato un ulteriore rafforzamento delle misure di tracciamento dei contatti, tese a isolare i focolai di contagio. Nuovi focolai continuano a presentarsi presso strutture private, pubbliche e ospedali in diverse parti del Paese, e la loro circoscrizione diventa sempre più complicata, scrive il quotidiano “Korea Herald”. Le autorità sanitarie hanno annunciato nuove ispezioni presso i luoghi di lavoro classificati “ad alto rischio”, come i call center nell’area metropolitana di Seul. Negli ultimi giorni sono aumentati anche i pazienti ricoverati in terapia intensiva, che ora sono più di 50. (segue) (Git)