Usa: è morto David Dinkins, primo sindaco afroamericano di New York

- David Dinkins, primo afroamericano eletto sindaco di New York, nel 1989, è morto all’età di 93 anni. Lo hanno confermato le autorità di polizia della Grande Mela. Dinkins, insediatosi alla guida di New York nel 1990, amministrò New York per un singolo mandato, in un periodo drammatico per la città, allora piegata dalla disoccupazione, dal crimine e dall’abuso di droga. A Dinkins succedette Rudy Giuliani, oggi avvocato personale del presidente Trump. (Nys)