Thailandia: governo offre permessi di soggiorno agli acquirenti di appartamenti

- Il governo della Thailandia ha approvato una finestra temporale di due anni per la concessione di permessi di soggiorno gratuiti o a prezzo agevolato agli acquirenti internazionali di condomini nel Paese. Lo riferisce il quotidiano “Nikkei”, che caratterizza l’iniziativa come un tentativo di attirare investimenti stranieri nello stagnante mercato immobiliare thailandese, in un contesto reso ancor più difficile dalla pandemia di coronavirus. Secondo fonti citate dal quotidiano, il governo thailandese ha approvato il programma all’inizio del mese di novembre. Ai cittadini stranieri è proibito acquistare terreno in Thailandia, ma è loro consentito acquistare appartamenti. Gli stranieri che acquisteranno una o più unità abitative al prezzo complessivo di almeno 10 milioni di baht (330.200 dollari) verrà concesso gratuitamente o a prezzo scontato un permesso di soggiorno quinquennale del valore di 500mila baht. Il visto quinquennale, denominato “Easy Access”, conferirà una serie di benefit, come una guida Vip presso gli aeroporti internazionali del paese, procedure di immigrazione accelerate, e trasporto gratuito dagli aeroporti ad alberghi o residenze private per un massimo di 24 volte ogni anno. (segue) (Fim)