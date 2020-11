Serbia: relatore Ue Bilcik, Stato di diritto e rapporti con Pristina restano essenziali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I progressi nello Stato di diritto e nel processo di normalizzazione dei rapporti con il Kosovo sono punti essenziali nel percorso della Serbia verso l'adesione europea. E' quanto dichiarato dal relatore per la Serbia del Parlamento europeo, Vladimir Bilcik. Secondo quanto riferisce l'emittente "B92", il relatore ha messo a punto la bozza del rapporto sui progressi compiuti dal Paese balcanico nel suo percorso europeo. "Lo slancio creato dal nuovo mandato dopo le elezioni in Serbia del 21 giugno 2020 è un'opportunità per compiere importanti progressi verso la prospettiva europea della Serbia, siamo favorevoli all'apertura di capitoli negoziali aggiuntivi mentre la Serbia è impegnata nelle riforme", si legge nella bozza della relazione che dovrebbe essere presentata alla commissione per gli Affari esteri del Parlamento europeo a dicembre. Bilcik sottolinea che i progressi nei capitoli sullo Stato di diritto e nel processo di normalizzazione dei rapporti con il Kosovo "rimangono essenziali" e determineranno il ritmo dei negoziati di adesione. (segue) (Seb)