Serbia: relatore Ue Bilcik, Stato di diritto e rapporti con Pristina restano essenziali (4)

- La relazione sottolinea infine l'impegno della Serbia in iniziative mirate a far avanzare la cooperazione regionale e relazioni di buon vicinato. "La normalizzazione delle relazioni tra Serbia e Kosovo è una priorità e una precondizione per l'adesione all'Ue", si legge nel documento, che chiede anche la piena attuazione degli accordi finora raggiunti nel dialogo Belgrado-Pristina. Il documento accoglie con favore i progressi compiuti dalla Serbia nello sviluppo di un'economia di mercato funzionante e chiede un ulteriore rafforzamento della competitività, oltre che una crescita a lungo termine e inclusiva attraverso riforme strutturali. La Serbia è infine chiamata ad aumentare la sostenibilità del suo settore energetico diversificando le fonti e spostandosi verso quelle rinnovabili. La bozza chiede anche il rispetto degli standard e degli obiettivi dell'Ue nel campo della protezione del clima. Una parte speciale della relazione fa riferimento all'armonizzazione della Serbia con la politica estera e di sicurezza dell'Unione. (segue) (Seb)