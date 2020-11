Kosovo-Serbia: premier Hoti, da istituzioni impegno per risolvere questione persone scomparse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le istituzioni kosovare sono impegnate a trattare la questione delle persone scomparse durante il conflitto nei Balcani, insieme alle famiglie e ai partner internazionali. Lo ha assicurato il premier kosovaro, Avdullah Hoti, nel suo discorso all'Assemblea del Kosovo in cui ha promesso che il processo continuerà "fino a quando la sorte dell'ultima persona scomparsa non sarà ricostruito". Nel suo intervento, Hoti ha aggiunto che l'accordo di Washington del 4 settembre raggiunto con la Serbia non menziona la parola "condizione" sulle questioni delle persone scomparse e degli sfollati interni. Secondo il premier kosovaro, il punto 12 dell'accordo specifica chiaramente che entrambe le parti si impegnano a intensificare gli sforzi per localizzare e identificare i resti delle persone scomparse. Hoti ha detto che le famiglie delle persone scomparse hanno ripetutamente chiesto che la questione sia portata avanti a livello internazionale in modo da esercitare pressioni sulle autorità serbe. "Anche la questione dei rifugiati e degli sfollati interni richiede una soluzione a lungo termine e sostenibile e si vede che non ci sono condizioni al riguardo. Se ci sarà un accordo avrà garanzie internazionali che la questione delle persone scomparse sarà risolta. Penso che la questione delle persone scomparse non debba essere politicizzata", ha concluso Hoti. (segue) (Alt)