Nord Macedonia-Bulgaria: Lajcak, questioni bilaterali restino separate da percorso Ue

- Le questioni bilaterali fra due Stati devono essere tenute separate dal percorso verso l'adesione europea degli Stati stessi. E' l'opinione di Miroslav Lajcak, rappresentante speciale dell'Ue per la regione dei Balcani occidentali e per il dialogo Belgrado-Pristina. Lajcak ha così commentato la decisione della Bulgaria, già membro dell'Ue, di bloccare l'adozione del quadro negoziale per la Macedonia del Nord lo scorso 17 novembre, in occasione del Consiglio affari generali dell'Unione. "Il principio dell'Ue è che le questioni bilaterali non dovrebbero rendere più difficile il percorso verso l'Unione. Queste cose devono essere separate, (ovvero) l'interpretazione della storia dal percorso di avanzamento verso l'Ue. Non puoi chiedere a qualcuno di accettare la tua interpretazione del passato come ha fatto la Bulgaria. Spero che ci saranno dei progressi su questo tema fra sei settimane", ha sottolineato Lajcak in relazione alla possibilità di tenere comunque a dicembre la prima conferenza intergovernativa Nord Macedonia-Ue e avviare così concretamente i negoziati di adesione per Skopje. (segue) (Seb)