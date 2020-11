Kosovo: fonti stampa, premier Hoti aveva decisione di negoziare con Serbia Associazione dei comuni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo kosovaro guidato Avdullah Hoti aveva programmato lo scorso settembre di gettare le basi per l'Associazione dei comuni a maggioranza serba per poi fare marcia indietro dopo che l'allora presidente Hashim Thaci ha invitato il Parlamentoad adottare una risoluzione che impedissea a Hoti di negoziare sull'Associazione. È quanto rivelano fonti del governo di Pristina al quotidiano "Koha", secondo cui i negoziati con la Serbia avrebbero dovuto iniziare a settembre e Hoti avrebbe nominato una squadra di funzionari governativi ed esperti stranieri che sarebbe stato guidato da Skender Hyseni, il coordinatore del governo per il dialogo. Due giorni prima della riunione, tuttavia, Hyseni ha rinviato la riunione a tempo indeterminato. "Da allora, non ci sono state azioni istituzionali da parte del governo sulla questione", ha detto la fonte confermando quindi, diversamente dalle dichiarazioni pubbliche, che il primo ministro Hoti avrebbe accettato di negoziare la questione con la delegazione serba a Bruxelles. (Alt)