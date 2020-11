Kosovo: Parlamento non approva risoluzione Vetevendosje contro governo su persone scomparse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Parlamento del Kosovo ha respinto un progetto di risoluzione sulle persone scomparse durante il conflitto con la Serbia. Secondo quanto riferito dai media kosovari, nella risoluzione, presentata dalla deputata del movimento Vetevendosje, Saranda Bogujevci, viene accusato il governo del Kosovo di avere gestito in maniera "dannosa" la questione delle persone scomparse nell'accordo di Washington raggiunto lo scorso 4 settembre con la Serbia. Nella risoluzione veniva chiesto all'esecutivo di affrontare la questione nel rispetto degli standard internazionali. "Il governo del Kosovo non dovrebbe accettare di discutere con alcun funzionario della Serbia senza fornire informazioni immediate riguardo al luogo in cui si trovano le persone disperse dall'ultima guerra", ha detto Bogujevci presentando la bozza di risoluzione la scorsa settimana. Il vice presidente dell'Assemblea nazionale, Arberie Nagavci, ha chiarito che la bozza di risoluzione sarà reintrodotta per il voto in una delle prossime sessioni. (segue) (Alt)