Covid: Boccia, a Barletta Marina militare allestisce ospedale da campo per fare tamponi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche a Barletta la Marina militare "sta allestendo un ospedale da campo, che non vuol dire avere nuovi posti letto per far respirare gli ospedali, ma consentire tamponi in tempo reale, aiutare chi è in situazioni critiche ed ha bisogno della sub intensiva, assistenza immediata a chi è in difficoltà". Ne dà notizia su Facebook il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia. "Da Barletta un grazie alle Forze armate e alle Forze dell'ordine che anche in questa seconda ondata stanno facendo più mestieri in uno senza mai tirarsi indietro così come i medici e gli operatori sanitari che continuano a lavorare senza sosta. E' soprattutto per loro, per onorare i loro sforzi che dobbiamo con i nostri comportamenti essere rigorosi e rispettosi delle regole che insieme ci siamo dati", aggiunge Boccia. (Rin)