Usa: fonti stampa, Trump deluso dal suo team di avvocati

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sarebbe insoddisfatto per come gli avvocati della sua campagna stanno cercando di capovolgere il risultato delle ultime elezioni. Lo riporta l'emittente "Cnbc". Trump è preoccupato che il team legale della sua campagna elettorale, guidato dal suo avvocato personale Rudy Giuliani, sia composto da "sciocchi che lo fanno fare brutta figura", avrebbe detto. Il Team Trump, che si è autobattezzato una "squadra d'élite di attacco", finora non è riuscito a ottenere nessuna vittoria legale che invaliderebbe i voti per Joe Biden, l'ex vice presidente e candidato dei Democratici, anche se si è prodigato in una accusa molto ampia di frode per la quale non ha offerto alcuna prova convincente. (Nys)