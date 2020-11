Usa: l'amministrazione Trump è pronta ad avviare il processo di transizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è pronta ad avviare il processo di transizione formale verso la nuova presidenza, secondo una lettera dell'Amministra dei Servizi Generali (Gsa) ottenuta dall'emittente "Cnn". La lettera è il primo passo che la Casa Bianca ha compiuto per riconoscere la sconfitta alle elezioni, più di due settimane dopo che Joe Biden è stato dichiarato vincitore. La Gsa ha detto di non aver subito pressioni dalla Casa Bianca per ritardare la transizione formale e di non aver preso una decisione "per paura o per favoritismo". La mossa, che segue di poche ore la certificazione ufficiale della vittoria di Biden in Michigan, permetterà l'inizio ufficiale della transizione, permettendo ai funzionari dell'attuale amministrazione di coordinarsi con la squadra di Biden in arrivo, e fornendo milioni di fondi governativi per la transizione. Anche la Pennsylvania si sta avvicinando alla certificazione dei risultati elettorali. È anche l'ultimo segno che la causa legale di Trump, guidata da Rudy Giuliani, per aggirare l'esito delle elezioni, è vicina alla fine. (Nys)