Usa: vaccino anti-Covid, AstraZeneca presenterà dati preliminari alla Fda

- AstraZeneca ha detto oggi che presenterà alla Fda statunitense i dati preliminari di grandi studi clinici nel Regno Unito e in Brasile come parte di una richiesta di autorizzazione d'emergenza. I dati di questi studi mostrano che il vaccino è stato efficace per circa il 70 per cento in due diversi regimi di dosaggio. Quando il vaccino è stato somministrato come mezza dose e poi una dose completa un mese dopo a circa 2.700 partecipanti, ha avuto un'efficacia del 90 per cento. Quando è stato somministrato in due dosi complete a distanza di almeno un mese da circa 8.900 partecipanti, ha mostrato un'efficacia del 62 per cento. L'analisi combinata di entrambi i regimi di dosaggio (n=11.636) ha prodotto un'efficacia media del 70 per cento, si legge nel comunicato di AstraZeneca. L'azienda farmaceutica ha aggiunto che tramite l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) cercherà "un percorso accelerato per garantire la disponibilità di vaccini ai Paesi a basso reddito". (Nys)