Germania: Covid, accordo tra i Laender su proroga blocco limitato e nuove restrizioni

- I governi dei Laender hanno concordato le nuove restrizioni per il contenimento dei contagi da coronavirus, che dovrebbero divenire efficaci alla scadenza del blocco limitato, in vigore in Germania dal 2 al 30 novembre. Le limitazioni verranno discusse nella giornata di domani, 25 novembre, durante la videoconferenza che la cancelliera Angela Merkel terrà con i primi ministri dei Laender. Nel corso dei colloqui, potrebbe essere approvata anche la proposta degli Stati tedeschi di prorogare il “lockdown light” almeno fino al 20 dicembre. Come riferisce il quotidiano “Der Tagesspiegel”, fino a tale data i contatti dovranno essere limitati a due nuclei abitativi per un massimo di cinque componenti ciascuno. Nei giorni dal 23 dicembre al primo gennaio, potranno incontrarsi fino a un massimo di dieci persone senza il limite dei nuclei abitativi. Verrà poi raccomandato, senza alcun obbligo per i Laender, di anticipare la chiusura delle scuole per le festività natalizie dal 21 o 23 al 19 dicembre. L'uso di fuochi artificio e petardi non verrà vietato in via generale, ma soltanto in alcune zone delle città. Tuttavia, verrà fatto appello alla cittadinanza affinché si astenga dall'impiego dei giochi pirotecnici. (Geb)