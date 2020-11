Usa: Biden ha parlato con Re Abdullah II di Giordania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Joe Biden ha parlato lunedì con il Re Abdullah II di Giordania, facendo di Abdullah il primo leader arabo a parlare con Biden dopo le elezioni del 3 novembre. Lo riporta il sito di approfondimento politico “The Hill”. Biden ha anche parlato con il capo dei leader della Nato e dell'Unione Europea, conversazioni che arrivano mentre il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha rifiutato di ammettere la sconfitta l'elezione e il segretario di Stato Mike Pompeo, impegnato in un viaggio diplomatico di 10 giorni in Europa e in Medio Oriente, ha insistito sul fatto che il processo elettorale è ancora incerto.(Nys)