Usa-Cina: media di Stato cinesi pagano milioni per lo spazio su controparti Usa

- “China Daily”, quotidiano ufficiale del Partito comunista cinese, ha speso milioni di dollari per acquistare spazio e inserzioni pubblicitarie sui media statunitensi nell’arco degli ultimi sei mesi, secondo una dichiarazione scritta presentata dallo stesso quotidiano al dipartimento di Giustizia Usa, come previsto dalla legge sulla Registrazione degli agenti stranieri (Fara). Secondo la dichiarazione, il quotidiano ufficiale cinese ha investito oltre 4,4 milioni di dollari per le operazioni negli Stati uniti tra il primo maggio e il 31 ottobre scorsi: 3,1 milioni di dollari sono stati destinati alla stampa, alla promozione e alla distribuzione, e 1,3 milioni di dollari alle spese operative. Tra i beneficiari del denaro speso da “China Daily” figurano i quotidiani statunitensi “Wall Street Journal”, “Los Angeles Times” e “Seattle Times”, e la rivista “Foreign Policy”. Negli ultimi anni “China Daily” ha speso milioni di dollari per la pubblicazione nei media statunitensi di supplementi d’informazione battezzati “China Watch”, che i critici sostengono essere in buona sostanza propaganda di Stato cinese. I supplementi vengono inseriti in quotidiani o siti web d’informazione come messaggi pubblicitari a pagamento. (segue) (Nys)