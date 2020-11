Indonesia-Usa: Washington investirà 2 miliardi di dollari nel fondo sovrano indonesiano (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A luglio la Banca mondiale ha promosso l’Indonesia paese a reddito medio-alto, categoria nel quale rientrano i paesi con un reddito nazionale lordo (rnl) pro-capite compreso tra 3.996 e 12.357 dollari. Secondo i dati elaborati dalla Banca, lo scorso anno il rnl del paese è aumentato a 4.050 dollari, rispetto ai 3.840 dell’anno precedente, consentendo all’Indonesia un balzo di categoria in termini di sviluppo economico e reddito. Giacarta conta sulla “promozione” da parte della Banca mondiale come motore in grado di migliorare l’ambiente degli investimenti, anche in termini qualitativi. Il governo indonesiano ritiene che l’aumento del reddito sia prova della tenuta strutturale dell’economia nazionale e della sostenibilità della sua crescita. (Fim)