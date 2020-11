Serbia: relatore Ue Bilcik, Stato di diritto e rapporti con Pristina restano essenziali (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella bozza Bilcik accoglie con favore l'adozione della nuova strategia mediatica nel Paese e ne chiede la piena attuazione ma al contempo indica una mancanza di progressi nel campo della libertà dei media. "Le autorità serbe sono esortate a prendere misure urgenti per garantire la libertà di espressione e l'indipendenza dei media", si legge nel testo. Il relatore sottolinea invece i progressi compiuti nel campo dei diritti umani ed in particolare nella lotta contro la violenza nei confronti di donne e bambini. Bilcik elogia la rappresentanza delle donne e delle minoranze nazionali nelle massime istituzioni e chiede di rafforzare l'applicazione della legislazione per i gruppi più vulnerabili, comprese le minoranze etniche e le persone Lgbt. (segue) (Seb)