Kosovo-Francia: premier Hoti in video conferenza con Macron

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro kosovaro Avdullah Hoti ha avuto una video conferenza con il presidente francese Emmanuel Macron. Secondo quanto riferisce un comunicato diffuso ieri sera dal governo di Pristina, Macron avrebbe ringraziato le autorità kosovare per il sostegno dato alla Francia a seguito degli attacchi terroristici a Parigi. Hoti, da parte sua, ha ringraziato la Francia per il sostegno alla statualità kosovara e ha illustrato a Macron gli ultimi sviluppi nel lavoro del Tribunale speciale che indaga sui presunti crimini dell'Esercito di liberazione del Kosovo (Uck). Sul punto, il premier kosovaro ha assicurato che Pristina rispetterà i suoi obblighi e la responsabilità di cooperare con la comunità internazionale. Hoti e Macron hanno quindi affrontato il tema del dialogo tra Kosovo e Serbia, convenendo sull'esigenza di organizzare un nuovo summit sulla base di quello svoltosi a Parigi. Macron avrebbe infine accettato l'invito di Hoti a recarsi in visita in Kosovo. (Kop)