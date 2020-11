Serbia-Kosovo: inviato Ue Lajcak, Belgrado e Pristina dimostrano impegno verso il dialogo (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La preoccupazione può sorgere solo se i Paesi dei Balcani occidentali smettono di credere nella loro prospettiva europea. L'appartenenza non è beneficenza, merita riforme in base alle quali si ha l'opportunità di giocare nella 'Europa league'. Si basa sullo sviluppo e sul rispetto dello Stato di diritto", ha affermato Lajcak. L'inviato ha infine sottolineato l'importanza del ruolo degli Stati Uniti. "Non avremmo successo senza un partner. Gli Stati Uniti comprendono che l'Ue è la soluzione per il futuro (dei Balcani occidentali) e la promuovono. Negli ultimi due anni ci sono state alcune difficoltà, ma ora con la probabile elezione del presidente emerso dalle proiezioni (Joseph) Biden, ci aspettiamo la più stretta collaborazione a beneficio delle persone che vivono nei Balcani occidentali", ha concluso il rappresentante dell'Ue. (Seb)