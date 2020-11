Spagna: re Felipe in quarantena dopo essere stato a contatto con un positivo al Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Re Felipe di Spagna è attualmente in quarantena e ci resterà per altri dieci giorni dopo che è stato in contatto con una persona positiva al Covid-19. E' quanto riferito dalla Zarzuela, la Casa reale iberica, secondo cui il contatto con la persona contagiata sarebbe avvenuto ieri. Le fonti della Zarzuela interpellate da "El Pais" non ha non hanno rivelato l'identità della persona positiva al Covid, né le circostanze dell'incontro fra il sovrano e questa persona. Si tratterebbe, tuttavia, di un appuntamento privato, visto che ieri non era presente alcun evento ufficiale nell'agenda di re Felipe. Al momento non è stato riferito se il sovrano si sottoporrà al test per il Covid, come già avvenuto lo scorso marzo. Dopo essere stati a contatto con la ministra per le Pari opportunità Irene Montero, poi risultata positiva, re Felipe e la consorte Letizia si erano sottoposti al test risultando, tuttavia, entrambi negativi.(Spm)