Covid: Speranza, obbligatorietà vaccino? Partiamo con la persuasione

- "Lavoriamo giorno e notte perché tutto sia pronto nel momento in cui l'Agenzia europea e italiana daranno il via libera ai primi vaccini". Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, in un'intervista al Tg5 su Canale5. Sul tema dell'obbligatorietà o meno del vaccino Speranza ha spiegato che l'intento è "raggiungere l'immunità di gregge" per la quale occorre "che un numero molto alto di persone prendano questo vaccino. Partiremo quindi con la persuasione, poi in corso d'opera vedremo i numeri e valuteremo cosa servirà", ha concluso il ministro. (Rin)