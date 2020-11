Energia: Cile, allo studio dell'antitrust l'acquisizione di Cge da parte del gigante cinese State Grid (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un primo momento il ministro dell'Energia, Juan Carlos Jobet, aveva celebrato la notizia affermando che si tratta di "un segnale chiaro che gli investitori vedono di buon occhio le trasformazioni nel settore dell'energia e che si fidano nelle stabilità istituzionale e delle regole del gioco del nostro paese". "Stiamo modernizzando il settore dell'energia affinché i nostri utenti abbiano un miglior servizio e beneficino degli sviluppi tecnologici come l'energia pulita e la decarbonizzazione della nostra matrice", ha aggiunto il ministro. Jobet ha quindi sottolineato che "in questo contesto il governo si aspetta che gli investitori che vengono nel nostro paese abbiano una visione di lungo termine e che facciano gli investimenti necessari per fornire un buon servizio e migliorare la qualità della vita dei cittadini cileni". (segue) (Abu)