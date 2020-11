Argentina: Covid, da marzo a novembre spesi 7,5 miliardi di euro in programmi sociali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell'Argentina ha immesso risorse per circa 7,5 miliardi di euro nei programmi sociali destinati a contrastare l'effetto della pandemia del nuovo coronavirus su famiglie ed imprese. E' quanto emerge da un'analisi del governo centrale sulle risorse trasferite alle 24 province federate nel periodo da marzo a novembre, segnala il quotidiano "Ambito". All'interno di questi fondi sono inclusi il Salario familiare di emergenza (Ife) di circa 150 euro (10 mila pesos) che da solo ha richiesto fondi per oltre 2,5 miliardi di dollari, il Salario complementare per le imprese (Atp) per il quale lo Stato ha assunto il costo del 50 per cento dello stipendio delle aziende in crisi, che ha richiesto altri 2,1 miliardi di euro, e i crediti agevolati alle imprese e ai lavoratori autonomi. (segue) (Bua)