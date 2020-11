Regno Unito: governo invia 365 mila lettere a cittadini che vivono in Europa su consigli per periodo dopo il 31 dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Regno Unito ha scritto 365 mila lettere ai cittadini britannici che vivono in Europa, fornendo loro consigli su come prepararsi alla fine del periodo di transizione il 31 dicembre. Di queste lettere, 33.475 sono state spedite ai britannici che vivono in Italia, come riferisce un comunicato stampa. Le lettere, inviate a beneficiari di pensioni statali del Regno Unito e di sussidi, contengono istruzioni su come registrare la propria residenza, ottenere accesso ai servizi sanitari, cambiare la patente di guida e controllare in rete le nuove regole di validità dei passaporti. Si tratta di una delle campagne di corrispondenza più estese mai intraprese dal governo del Regno Unito e rivolta ai concittadini che risiedono nell’Ue, in Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera. (segue) (Com)