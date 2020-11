Energia: Cile, allo studio dell'antitrust l'acquisizione di Cge da parte del gigante cinese State Grid (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

In relazione allo sviluppo del mercato dell'energia, il presidente del Cile, Sebastian Pinera, ha presentato il 2 novembre un ambizioso piano che punta a trasformare il paese sudamericano in uno dei principali esportatori globali di idrogeno verde. "Grazie alle abbondanti risorse di cui dispone, il Cile ha il potenziale per diventare il produttore più efficiente di idrogeno verde al mondo", ha affermato Sebastian Pinera durante la cerimonia di inaugurazione del foro "Chile 2020: Green Hydrogen Summit" nella capitale Santiago. "Il piano strategico nazionale è uno degli assi principali del nostro piano di decarbonizzazione e di sviluppo sostenibile sul lungo termine", ha aggiunto Pinera. Il presidente cileno ha sottolineato quindi che il settore pubblico è determinato a favorire e finanziare fin da subito lo sviluppo di questo settore in sinergia con il settore privato inizialmente con un finanziamento di 50 milioni di dollari per progetti su idrogeno verde e attraverso la messa a disposizione di 12 mila ettari di terre demaniali nella provincia di Atacama.