Energia: Cile, allo studio dell'antitrust l'acquisizione di Cge da parte del gigante cinese State Grid (5)

- Il ministro dell'Energia, Juan Carlos Jobet, ha fornito ulteriori dettagli sul piano e ha affermato che "questa nuova industria può arrivare a ricoprire la stessa importanza che ha oggi il settore minerario" per il paese. Tre gli obiettivi principali del piano per i prossimi vent'anni, ha spiegato Jobet "produrre l'idrogeno verde più economico del pianeta entro il 2030, essere tra i primi tre principali esportatori entro il 2040, e arrivare a 5 GigaWatt di capacità di elettrolisi entro il 2025". "Per questo abbiamo elaborato un piano d'azione per accelerare l'utilizzo dell'idrogeno in settori strategici entro il 2025 ed entrare al mercato dell'export entro il 2030", ha aggiunto. Secondo il titolare dell'Energia, che ha citato in questo senso due studi dell'Agenzia internazionale dell'Energia e di McKinsey Company, il Cile "è il posto ideale per produrre ed esportare l'idrogeno verde e i suoi derivati, come ammoniaca, metanolo e combustibili sintetici. (segue) (Abu)