Energia: Cile, allo studio dell'antitrust l'acquisizione di Cge da parte del gigante cinese State Grid (6)

- Tra le imprese globali del settore che operano in Cile interessate allo sviluppo dell'asset dell'idrogeno verde c'è l'italiana Enel, che attraverso la sua succursale Enel Green Power Cile (Egp) ha già avviato un progetto sperimentale in sinergia con la compagnia statale Enap, e le tedesche Siemens e Porsche. Si tratta del progetto di un impianto di elettrolisi alimentato da energia eolica nella regione di Magallanes, all'estremo Sud della patagonia cilena. Lo scorso mese di ottobre, l'amministratore generale di Egp Cile, James Lee Stancampiano, ha dichiarato che "per Enel il Cile è sempre stato un laboratorio di innovazione". Ricordando i numerosi progetti già avviati sul rinnovabile che hanno posto l'azienda italiana all'avanguardia nel processo di decarbonizzazione del paese, Stancampiano ha quindi affermato che "adesso è arrivato il momento di sviluppare il potenziale dell'idrogeno verde". (segue) (Abu)