Lombardia: Mattinzoli, 5.455 domande presentate a prima finestra bando sostegno impresa (2)

- "Alle 18 sono state 5.455 le domande presentate per la prima finestra rivolta alle aziende di trasporti persone e commercio carburante al dettaglio, di cui le prime tremila trasmesse e protocollate entro le ore 11.30. La presentazione delle domande di richiesta di contributo a fondo perduto ha occupato alle imprese in media meno di nove minuti. Alle ore 15 si è aperta la seconda finestra, rivolta alle aziende di commercio al dettaglio abbigliamento, calzature e articoli in pelle, con stessi livelli di servizio, nonostante la sovrapposizione di disponibilità delle due finestre aperte. Alle 18 sono risultate trasmesse e protocollate sulla seconda finestra circa 1.386 domande. Si è registrato per questa seconda finestra un minor numero di utenti che a mezzora dall'apertura avevano presentato circa quattrocento domande. I tempi medi di compilazione della domanda sono stati di 13 minuti", riferisce Mattinzoli, che conclude: "Volevamo che gli operatori economici lombardi trovassero, anche in questa occasione, uno sportello 'amico', efficiente e non burocratico. Pensiamo che così sia stato considerato che i commenti che stiamo raccogliendo sono di una esperienza di profilazione e di caricamento della domanda molto semplice e veloce. Voglio ricordare qui che dal 18 novembre, mercoledì scorso, si sono profilate ex-novo sulla piattaforma regionale Bandi OnLine 9.800 imprese; i tempi medi di compilazione dei dati di profilo sono stati di dieci minuti; i tempi medi di validazione del profilo sono stati di novanta minuti". (com)