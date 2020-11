Terremoto: Conte, tavolo ricostruzione tra eredità più importanti del governo al Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Insieme al 'dipartimento Casa Italia' della presidenza del Consiglio "abbiamo istituito un tavolo permanente a palazzo Chigi con tutti i commissari e le strutture in prima linea nel lavoro di ricostruzione. Abbiamo cioè avviato un lavoro di coordinamento con l’obiettivo di uniformare le procedure che accompagnano i processi di ricostruzione". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel videomessaggio diffuso questa sera dalla provincia di Avellino per ricordare le vittime del terremoto dell’Irpinia, avvenuto alle 19.34 di 40 anni fa. "Si tratta di una delle eredità più importanti che questo governo vuole lasciare al futuro del Paese. Tra gli obiettivi c’è quello di realizzare un 'Sistema delle ricostruzioni', sulla scia della struttura pensata e realizzata dal compianto Giuseppe Zamberletti, che in occasione del terremoto in Irpinia guidò con silenzioso eroismo la macchina dei soccorsi. Quella fu la premessa di una moderna struttura di Protezione civile, di cui dispone oggi il Paese, in cui Stato ed Enti locali sono chiamati a fare sistema", ha aggiunto il premier. (Rin)