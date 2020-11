Covid: Conte, come in terremoto Irpinia abolire divisioni e collaborare per ricostruire speranza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione del quarantennale del terremoto in Irpinia, "ritengo sia opportuno ricordare lo sforzo di tutti coloro che accorsero da ogni parte d’Italia, mossi da uno straordinario spirito di solidarietà, per prestare i primi soccorsi e affiancare lo sforzo dello Stato". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel videomessaggio diffuso questa sera dalla provincia di Avellino per ricordare le vittime del terremoto dell’Irpinia, avvenuto alle 19.34 di 40 anni fa. "L’esempio che arriva dal passato deve incoraggiarci ancor di più nell’affrontare il nostro presente, segnato dalla lotta a questa terribile pandemia", ha aggiunto il premier. "Ci ricorda l’importanza di abolire le divisioni, superare le fragilità e trovare sempre più numerose forme di collaborazione e di confronto per sconfiggere questo virus. Nel 1980 si è trattato di ricostruire un intero territorio e di ridare fiducia alla comunità. Oggi invece - ha concluso Conte - dobbiamo ricostruire la speranza. Sono sicuro che anche stavolta uniti ce la faremo". (Rin)