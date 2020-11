Farnesina: Grandi confermato come Alto Commissario Onu per i Rifugiati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha espresso "grande soddisfazione" per il rinnovo del mandato di Filippo Grandi quale Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati per il periodo gennaio 2021 – giugno 2023. "La rielezione è la conferma dell'eccellente lavoro svolto da Filippo Grandi in questi anni e del suo instancabile impegno nell'azione di protezione dei rifugiati e dei soggetti più vulnerabili nel mondo", ha sottolineato il Ministro Di Maio in una nota della Farnesina. "Il rinnovo del prestigioso incarico di Filippo Grandi, che abbiamo sostenuto con forza, è motivo di orgoglio e soddisfazione per l'Italia e il riconoscimento dell'impegno del nostro Paese per la salvaguardia della vita umana e dei diritti individuali fondamentali", ha concluso il Ministro. (Com)