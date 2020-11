Usa: sondaggio, per la maggioranza Trump dovrebbe ammettere sconfitta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La maggioranza degli elettori statunitensi afferma che le presidenziali del 3 novembre si sono svolte correttamente e il presidente Donald Trump dovrebbe concedere la sconfitta al presidente eletto Joe Biden, secondo un nuovo sondaggio Harvard Caps-Harris. Nelle rilevazioni si legge che quasi due elettori su tre ritengono che le elezioni siano state corrette e che Biden abbia vinto. Il 58 per cento di tutti gli elettori sostiene che è ora che Trump si arrenda. "Gli elettori vedono Biden come il chiaro ed equo vincitore di una gara ravvicinata che è stata decisa dalla scarsa performance di Trump sul virus", ha detto il direttore di Harvard Caps-Harris, Mark Penn. Tuttavia, la maggior parte dei repubblicani - il 70 per cento circa - non crede che le elezioni siano state eque o che Trump debba cedere. (Nys)