Elezioni Usa: Michigan, confermata vittoria di Biden

- Il Consiglio di Stato del Michigan oggi ha certificato i risultati elettorali delle, dopo settimane di tentativi del presidente Donald Trump, il candidato repubblicano uscente, di rovesciare la vittoria del suo avversario. Lo riporta l'emittente "Cnn". Trump aveva scommesso sulla vittoria del Michigan, che aveva conquistato per un pelo nel 2016 su Hillary Clinton, così da assicurarsi la Casa Bianca per un secondo mandato. Diversi legislatori del Michigan hanno detto che qualsiasi indagine sulle frodi dovrebbe essere oggetto di un'indagine approfondita, ma hanno detto che non ci sono irregolarità che possono cambiare l'esito delle elezioni. Biden è avanti nello stato di oltre 155 mila voti. Il presidente degli Stati Uniti è tornato più volte a denunciare presunte irregolarità nelle operazioni di conteggio per le elezioni presidenziali dello scorso 3 novembre. "I Democratici hanno imbrogliato alla grande e sono stati scoperti. Una vittoria repubblicana!", aveva detto giorni fa, citando in particolare l'esempio di Detroit, dove ci sarebbero stati "molti più voti che persone". (Nys)