Usa: Wall Street apprezza nomina di Yellen, Dow Jones +1,13 per cento

- La Borsa di New York sembra gradire la scelta da parte di Joe Biden dell'ex presidente della Fed, Janet Yellen, come segretario al Tesoro. Il Dow Jones ha chiuso in rialzo dell'1,13 per cento, a 29.593,50 punti, lo S&P 500 dello 0,57 per cento a 3577,72 punti, e il Nasdaq dello 0,22 per cento a 11.880,63 punti. A dare forza ai listini anche la notizia che il vaccino Oxford-AstraZeneca è "altamente efficace" nella prevenzione del Covid-19, secondo i risultati preliminari dei testi clinici condotti in Regno Unito e Brasile. La società farmaceutica ha calcolato una media di efficacia al 70 per cento. Altra notizia che ha dato ottimismo ai listini Usa è il dato del Pmi composito che a novembre è salito a 57,9, oltre attese degli analisti.(Nys)