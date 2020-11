© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo sciopero "è un diritto, non entro nel merito della decisione. Ma non credo sia questo il momento di scioperare". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel corso della registrazione di "Otto e mezzo" in onda stasera su La7. "Farlo per il rinnovo contrattuale e per incrementare le risorse già cospicue stanziate in manovra, non è un bel messaggio per il Paese", ha aggiunto. (Rin)