Conte: "Il vaccino sarà fortemente raccomandato, continuando così nessuna zona rossa a Natale"

- Non c'è un orientamento per stabilire l'obbligo di sottoporsi al vaccino, ma lo raccomandiamo. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel corso della registrazione di "Otto e mezzo" in onda stasera su La7. "L'obbligo è una scelta forte - ha spiegato - Io lo farò senz'altro perché quando sarà ammesso sarà sicuro e testato. Sarà disponibile prima per le categorie vulnerabili ed esposte. Penso che il vaccino ci sarà da fine gennaio".Sullo spostamento tra Regioni a Natale, Conte ha assicurato che "ci stiamo lavorando, ma se continuiamo così a fine mese non avremo più zone rosse". Il premier ha poi aggiunto: "Tuttavia, il periodo natalizio richiede misure ad hoc. Si rischia altrimenti di ripetere il Ferragosto e non ce lo possiamo permettere: consentire tutte le occasioni di socialità tipiche del periodo natalizio non è possibile", ha spiegato. "Non possiamo concederci vacanze indiscriminate sulla neve. Anche per gli impianti da sci, il problema del protocollo è un conto ma tutto ciò che ruota attorno alle vacanze sulla nave è incontrollabile e con Merkel e Macron in Europa stiamo lavorando ad un protocollo comune europeo. Non è possibile consentire vacanze sulla neve, non possiamo permettercelo", ha ribadito il premier.Parlando poi del Recovery fund, il capo del governo ha sottolineato che "il Consiglio europeo di dicembre sarà "decisivo per trovare l'accordo", sebbene al momento "C'è un problema, un veto politico di Polonia e Ungheria. Ma c'è grande senso di responsabilità e confido che i Paesi che hanno posto il veto sullo stato di diritto rivedano la posizione". Se Budapest e Varsavia non faranno un passo indietro "danneggeranno le loro stesse economie", ha aggiunto il premier.Sul fronte politico, il leader dell'esecutivo ha confermato che "c'è un dialogo da tempo con Forza Italia in Parlamento. Auspico una collaborazione come l'ho auspicata con tutte le forze opposizione". "Infatti - ha aggiunto Conte - ci siamo seduti al tavolo con l'opposizione, sono anche venuti a palazzo Chigi. E l'ultima volta hanno detto che il confronto lo vogliono in Parlamento". Parlando poi del Movimento cinque stelle, reduce dagli Stati generali dello scorso fine settimana, Conte ha puntualizzato: "Non ho l'ambizione di diventare il capo politico dei Cinque stelle. Rispetto le loro dinamiche interne, li seguo con attenzione e con affetto ma non ho questa ambizione", ha ribadito. "Le rivalità con Di Maio le leggiamo sui giornali e ci scambiamo messaggi ironici su questo", ha concluso il premier. (Rin)