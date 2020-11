Energia: Cile, allo studio dell'antitrust l'acquisizione di Cge da parte del gigante cinese State Grid (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 13 novembre State Grid aveva annunciato l'acquisto del 96 per cento del pacchetto azionario della cilena Cge per una cifra attorno ai 3 miliardi di dollari. Con questa acquisizione, che segue quella effettuata l'anno scorso di Chilquinta, sempre in Cile, per 2 miliardi di dollari, il gigante statale cinese dell'energia è diventato il principale attore nel mercato della distribuzione in Cile arrivando a coprire, con 3,7 milioni di clienti, una fetta del 52,4 per cento del totale. Al secondo posto c'è invece l'italiana Enel, con 1,9 milioni di utenti, che ad ogni modo figura invece in testa in termini di vendita di energia, con 17 mila Gigawatt commercializzati nel 2019 (pari al 48,4 per cento del totale del mercato). Secondo i dati del 2019, Cge e Chilquinta, le due ultime acquisizioni di State Grid, in termini di vendite arriveranno insieme al 40,8 per cento dell'energia commercializzata con circa 14 mila gigawatt complessivi. (segue) (Abu)