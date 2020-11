© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti domani a Roma e nel LazioCOMUNE DI ROMA- Assemblea capitolina: tra le delibere la proposta sul regolamento per le botticelle. La seduta si svolge in streaming e viene trasmessa sul sito di Roma Capitale (ore 13-19).REGIONE LAZIO- L'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, presenta il progetto pilota di Teleassistenza domiciliare con lo Spallanzani e in collaborazione con la Federazione dei medici di medicina generale, la Asl Roma 3, AdiLife e Takeda Italia. Ospedale Lazzaro Spallanzani, sala multimediale, via Portuense 292, a Roma. L'evento sarà trasmesso in streaming sulla pagina Facebook di Salute Lazio. (ore 11).VARIE- Evento on line "Il lavoro per essere libere: percorsi di inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza", organizzato dal comune di Latina e dall’associazione Centro Donna Lilith Aps, in occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. In diretta streaming sulla pagina Facebook e sul canale YouTube dell’ente (ore 16).- "Memorial del futuro", X Edizione del festival della dottrina sociale della chiesa, secondo appuntamento di una tre giorni. Web talk "La qualità della vita nella Capitale oltre l’emergenza", volto ad analizzare l’impatto dell’emergenza Covid-19 nella Capitale e sulle buone pratiche attivate in questo periodo per rafforzare la coesione sociale. In diretta sulla pagina Facebook e Youtube delle Acli di Roma e delle realtà aderenti (ore 17).(Rer)