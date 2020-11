M5s: Casaleggio su Rousseau, incassi mancati nel 2020, per 2021 nuovo sistema di autofinanziamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Associazione Rousseau, Davide Casaleggio, ha chiarito che la Piattaforma "offre oggi 22 servizi agli oltre 180 mila iscritti e oltre 2 mila eletti. L'efficienza che siamo riusciti a raggiungere con i processi interamente in rete emerge quando confrontiamo i nostri costi con quelli di altre formazioni politiche: non solo abbiamo un budget per la gestione organizzativa pari ad un decimo del Pd, ma anche della metà delle formazioni politiche meno rappresentate in Parlamento", ha detto nel corso della presentazione del Piano Rousseau 2020-2021. "Negli ultimi 15 anni abbiamo sempre reinventato nuovi modelli di autofinanziamento dimostrando che si può sempre evitare di ricorrere al finanziamento pubblico. Quest'anno avevamo previsto un budget con incassi che, com'è noto, non sono arrivati ed è per questo che abbiamo definito un piano per il 2021 di progetti e di sistemi di autofinanziamento da affiancare a quelli in essere. Per farlo abbiamo acquisito le migliaia di suggerimenti arrivate dagli attivisti per poter costruire questa strada", ha aggiunto Casaleggio. (Rin)