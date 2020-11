Usa: fonti stampa, Biden ha scelto Janet Yellen al Tesoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Joe Biden nominerà l'ex-presidente della Federal Reserve, Janet Yellen, come suo segretario del Tesoro. Lo riporta in anteprima il "Wall Street Journal". Yellen, proveniente dalla Brookings Institution, sarebbe la prima donna a ricoprire la carica di segretario del Tesoro. Era stata vista come una delle principali candidate alla carica, e che probabilmente potrebbe essere confermata dal Senato anche se questo dovesse finire in mano ai Repubblicani dopo i risultati di due elezioni di ballottaggio in Georgia a gennaio. Il Senato nel 2014 ha confermato Yellen alla presidenza della Fed con 56 voti a favore e 26 contro, anche se molti dei Repubblicani che la sostenevano allora non sono più membri del Senato. La nomina di Yellen sarebbe l'ultimo segnale dello sforzo di Biden di creare un gabinetto più diversificato politicamente. Lunedì ha annunciato la nomina di Alejandro Mayorkas a segretario della Sicurezza nazionale, di Avril Haines come direttore dei servizi segreti nazionali e di Linda Thomas-Greenfield come ambasciatrice degli Stati Uniti presso le Nazioni Unite.(Nys)