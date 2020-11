Usa-Ue: Biden a von der Leyen, Ue forte è nostro interesse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una Unione europea forte è nell'interesse degli Stati Uniti. È quanto detto dal presidente eletto, Joe Biden, in una conversazione telefonica con la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, secondo quanto riportato da una nota dello staff del democratico. Su Twitter von der Leyen aveva spiegato di essersi congratulata con Biden per la sua vittoria elettorale che rappresenta "un nuovo inizio per il partenariato globale tra Ue e Usa". Per von der Leyen, una Ue solida e Stati Uniti forti che lavorano insieme possono "dare forma all'agenda globale basata su cooperazione, multilateralismo, solidarietà e valori condivisi". La telefonata tra i due è il primo atto ufficiale di riconoscimento del ruolo dell'Unione europea nel riconoscimento di Biden alla Casa Bianca e "un nuovo inizio" per la partnership globale tra Ue e Usa. (Nys)